Patrick Mahomes e Chiefs colocam invencibilidade à prova diante do Las Vegas Raiders; onde assistir e aposta

Invicto, com um ataque letal, jogando em casa e tendo o melhor quarterback da NFL a seu favor. Esse é o Kansas City Chiefs, que recebe o Las Vegas Raiders, neste domingo (11), às 14h, em confronto válido pela semana 5 da NFL. O duelo coloca frente a frente rivais históricos, que disputam a divisão AFC Oeste.

Freguesia

Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs são os alvos a serem batidos na temporada 2020. O quarterback tem guiado, até aqui, o time do Missouri a uma campanha invicta, com quatro vitórias em quatro partidas. E os triunfos dos Chiefs foram contra pesos pesados, superando Baltimore Ravens, New England Patriots, Houston Texans e Los Angeles Chargers. Diante do Las Vegas Raiders, Mahomes terá pela frente um velho freguês. Diante dos Raiders, o quarterback tem um histórico de quatro vitórias em quatro partidas.

Olho no rei

Se quer ser o melhor, tem que bater os melhores. O Las Vegas Raiders enfrenta o Kansas City Chiefs sabendo que precisa vencer o rival de divisão para sonhar em estar entre os melhores times da NFL na temporada 2020. O grande desafio dos Raiders é consertar o setor defensivo, uma das piores contra o passe na liga: cedendo 6.2 jardas por tentativa de passe. A favor dos Raiders está o jogo corrido, liderado por Josh Jacobs, que já tem 300 jardas até o momento e três touchdowns.

Aposta

Segundo o Football Power Index, da ESPN dos Estados Unidos, o Kansas City Chiefs é o grande favorito para o duelo, com 82.1% de chances de sair vencedor no domingo. O Las Vegas Raiders tem possibilidades mínimas de vitória para o mecanismo de projeções: 17.8%.

FICHA DO JOGO

Kansas City Chiefs x Las Vegas Raiders

Semana 5 da NFL

Data: Domingo (11), 14h

Local: Arrowhead Stadium, em Kansas City

Onde ver: Game Pass da NFL