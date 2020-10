Patriots, Chiefs e Titans não têm novos casos de coronavírus; Jets têm primeiro teste positivo

A sexta-feira (9) apresentou algumas boas notícias para a NFL em relação aos casos de coronavírus. Tennessee Titans, New England Patriots e Kansas City Chiefs não tiveram nenhum novo teste positivo. Desta forma, a rodada deve acontecer conforme programado.

O único porém fica por conta do New York Jets, que teve um jogador com resultado possivelmente positivo, de acordo com Adam Schefter, jornalista da ESPN. Os Jets fecharam suas instalações e mandaram para casa todos que estavam no Centro de Treinamento da franquia nesta sexta.

Novos testes serão realizados para confirmar se o atleta de New York é, de fato, mais um caso de coronavírus na temporada 2020. A possibilidade de nova data para o jogo diante do Arizona Cardinals, no domingo (11), ainda não foi discutida.