Patriots tem novo caso de coronavírus, CT é fechado pela NFL e partida contra Broncos é dúvida

A NFL deu ordens para fechamento do Centro de Treinamentos do New England Patriots nesta manhã de domingo (11), véspera da partida da franquia contra o Denver Broncos, após um novo teste positivo para coronavíus na equipe ser divulgado. A informação foi confirmada pelos jornalistas Field Yates e Adam Schefter. Desta forma, a partida entre Pats e Broncos, na segunda-feira (12), às 18h, está em xeque.

O departamento médico da NFL está realizando testagem para coronavírus de jogadores e funcionários do New England Patriots neste domingo. Até o momento, a equipe de Massachussetts teve três jogadores positivos para coronavírus, entre eles Cam Newton e Stephon Gilmore.

Com o novo caso de Covid-19, a partida entre New England Patriots e Denver Broncos pode ter que ser remarcada. Ainda de acordo com Adam Schefter, a NFL segue com o planejamento de manter a rotina inalterada, mas outras opções estão na mesa e dependem do resultado dos novos exames nos Patriots. O confronto já foi reagendado para segunda-feira em decorrência dos casos de Covid-19 nos Pats no início da semana. Inicialmente, o duelo estava programado para a tarde deste domingo.

Esse é o terceiro Centro de Treinamentos a ser totalmente fechado pela NFL nos últimos 10 dias. Além dos Pats, Minnesota Vikings e Tennessee Titans também tiveram suas instalações fechadas.