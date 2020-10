Patriots x Broncos: QBs titulares de volta para jogo adiado por coronavírus; onde assistir e aposta

O New England Patriots recebe o Denver Broncos, neste domingo (18), às 14h, pela semana 6 da NFL. A partida era para ter acontecido na semana passada, porém foi adiada pelos casos de coronavírus nos Pats. A ironia é que o adiamento permitiu o retorno de três jogadores que estavam com Covid-19, entre eles Cam Newton e Stephon Gilmore. Pelo lado dos Broncos, boas notícias também, com Drew Lock recuperado de lesão no ombro.

Astros em campo

Cam Newton e Stephon Gilmore se recuperaram do coronavírus durante a semana e devem estar em campo pelo New England Patriots. A notícia é boa para a equipe de Massachusetts, sobretudo em relação ao quarterback. Sem Newton, os Pats sofreram diante do Kansas City Chiefs, na semana 4, com uma atuação abaixo da média de Brian Hoyer e Jarrett Stidham, que atuaram como QB na ocasião.

Lock recuperado

Os Broncos também celebram uma semana a mais de preparação para a partida. Drew Lock conseguiu se recuperar de lesão no ombro, sofrida na semana 2, diante do Pittsburgh Steelers. Vic Fangio, treinador dos Broncos, disse na semana que Lock treinou bem e deve estar apto a atuar contra os Patriots. Assim como o rival do domingo, Denver tem muito a celebrar com o Lock no comando de ataque, uma vez que os quarterbacks substitutos, Jeff Driskell e Brett Rypien tiveram exibições fracas, sem muito animar o torcedor da franquia do Colorado.

Aposta

O New England Patriots é o grande favorito na partida de domingo. Segundo o Power Football Index, mecanismo de projeções da ESPN, os Pats têm 67.2% de chances de vitória. Os Broncos têm 32.5% chances de vencer.

FICHA DO JOGO

New England Patriots x Denver Broncos

Semana 6 da NFL

Data: Domingo (18), 14h

Local: Gillette Stadium, em Foxborough

Onde ver: Game Pass da NFL