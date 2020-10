Patrocinador cita ‘respeito às mulheres’ e encerra contrato com o Santos após contratação de Robinho

A Orthopride, rede de franquias da área de ortodontia estética, decidiu encerrar o contrato de patrocínio com o Santos após a contratação do atacante Robinho pela equipe praiana.

O acordo entre as partes iria até fevereiro de 2021, com a marca expondo seu logotipo dentro dos números da camisa do Alvinegro.

A informação do rompimento contratual foi dada pelo diretor de operações da empresa, Richard Adam, em entrevista ao globoesporte.com.

Adam justificou que a Orthopride tem público majoritariamente feminino, e que a decisão foi tomada “em respeito às mulheres”, já que Robinho foi condenado na Itália por violência sexual em grupo contra uma mulher albanesa, em caso ocorrido em 2013.

Robinho durante treino do Santos, em 13 de outubro de 2020 Ivan Storti/Santos FC

“Nós temos enorme respeito pela história do Santos. Mas, neste momento, decidimos pelo rompimento do contrato de patrocínio. Nosso público é majoritariamente feminino e, em respeito às mulheres que consomem nossos produtos, tivemos que tomar essa decisão”, afirmou.

“Queremos deixar claro que não fomos informados previamente sobre a contratação do Robinho, fomos pegos de surpresa pela imprensa no fim de semana”, completou.

Vale lembrar que a defesa do jogador, comandada pela advogada Marisa Alija, alega que o atleta é inocente no caso.

Em entrevista à FOX Sports na última terça-feira, inclusive, a profissional ressaltou que Robinho já passou pela Itália e por outros países da Europa “várias vezes” após a condenação, mas não foi detido, já que não teve ordem de prisão decretada e “pode ir para onde quiser”.