Patrocinadores pressionam o Santos por rescisão do contrato de Robinho

Alguns dos patrocinadores do Santos pressionam a diretoria pela rescisão do contrato de Robinho após gravações reveladas nesta sexta-feira pelo site GE.com.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

O jogador admitiu participação em ato que culminou na acusação de uma mulher albanesa sobre violência sexual coletiva em 2013. A condenação a nove anos de prisão ocorreu em 2017.

Robinho nega o sexo sem consentimento e se defende em liberdade. A análise do processo em segunda instância ocorrerá em dezembro.

Veja os posicionamentos dos patrocinadores:

Kicaldo (mangas do uniforme)

“Depois da reportagem veiculada pelo Globoesporte.com, a nossa posição é que o clube rescinda com o jogador Robinho. Estamos aguardando a posição do clube. Se eles rescindirem, a gente mantém a parceria. Se não, a gente não vai mais patrocinar a equipe”.

Foxlux (barra traseira do uniforme)

“O Grupo Foxlux sempre acreditou e continua acreditando no esporte como ferramenta de transformação das pessoas além de ser uma estratégia de impulsionamento de nossas marcas. Continuaremos fazendo isto em todas regiões que atuamos, focados no resultado positivo que o esporte pode construir.



1 Relacionado

Reforçamos que o contrato de patrocínio a um clube de futebol profissional não nos dá nenhuma ingerência nas ações operacionais do clube incluindo contratação e dispensa de seus profissionais, porém os fatos dos últimos dias, de forma direta, acabam impactando nossas marcas e conflitam com nossos valores de atuação.

Desta forma e diante das novas divulgações apresentadas solicitamos ao Santos Futebol Clube informações de quais ações serão tomadas em relação ao ocorrido para que possamos decidir as melhores atitudes a serem adotadas. Reforçamos que a decisão do Clube quanto aos profissionais que ali trabalham cabem apenas ao clube, e para nós, como patrocinadores, cabe buscar a associação a propriedades que nos tragam boas experiencias e percepções.

O certo é que o Grupo Foxlux tem em seus valores “atuar de maneira ética e respeitosa seguindo as normas da empresa e principalmente as regras e leis da sociedade e dos mercados em que atuamos.” e tomaremos as atitudes necessárias que não nos vinculem a situações que não compactuam de nossa atuação no Brasil mesmo que de forma indireta como é este caso.

Aguardamos os desdobramentos das próximas horas”.

Tekbond (esterno do uniforme)

“A Tekbond repudia toda e qualquer situação de violência e promove o respeito à diversidade e a inclusão em suas operações. A empresa não teve conhecimento prévio sobre a contratação ou intenção do clube em contratar jogadores. Manifestamos nossa preocupação sobre o fato ao Santos assim que soubemos e, neste momento, a continuidade do nosso patrocínio está condicionada ao cancelamento da contratação do jogador pelo clube”.

Robinho acompanha Santos x Atlético-GO na Vila Belmiro pelo Brasileiro Flickr Santos FC

Kodilar (meião do uniforme)

“A Kodilar hoje pela manhã esteve em contato com a diretoria e presidência do Santos, e está cobrando um posicionamento do clube até hoje no final do dia, pedimos que o caso seja solucionado o mais rápido possível”.

Philco (costas)

“A Philco vem a público informar que já encaminhou nota ao Santos Futebol Clube. E manifesta que repudia veementemente a contratação do atleta Robinho, após a constatação dos fatos.

Sempre mantivemos forte parceria com o time e seus torcedores, porém neste momento exigimos a rescisão imediata com o atleta. ⠀ Caso contrário, a Philco irá revogar o contrato, pois a situação não compactua com os valores da marca.

NENHUM ATO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DEVE SER TOLERADO”.

Vale lembrar que a Orthopride (número do uniforme) foi a primeira a se posicionar e rompeu o contrato antes mesmo dos desdobramentos desta sexta-feira.

Oceano B2B (barra frontal), Casa de apostas (omoplata) e Unicesumar (calção) ainda não se posicionaram.