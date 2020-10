Paul Scholes critica tempo de contrato do United com Cavani

Ídolo do Manchester United, Paul Scholes desconfia da capacidade de Cavani aos 33 anos e disse, em entrevista ao “Stadium Astro”, que não faria um contrato de uma temporada com o uruguaio. O ex-meio-campista afirmou que os Red Devils deveriam ter feito um acordo a curto prazo com o atleta até a janela de transferências de janeiro.

– Obviamente que foi um goleador. Agora ele tem 33 anos e não jogou muito pelo PSG na última temporada. Há cinco ou seis anos, ele seria uma contratação excelente e poderia levar a equipe a outro nível, mas não acho que isso possa acontecer. Precisávamos de um goleador e ele poderia ter sido contratado por dois ou três meses, como aconteceu com Henrik Larsson, um atacante brilhante de 33 ou 34 anos que preencheu um vazio que a gente precisava.

Apesar do contrato terminar em 2021, o Manchester United tem a opção de renovar o vínculo do atleta automaticamente até 2022. O centroavante irá disputar posição com Martial, uma vez que o francês vem sendo titular da equipe de Solskjaer. A expectativa é de que o novo camisa sete possa debutar ainda este mês.