Paulo Autuori retorna ao cargo de diretor técnico do Departamento de Futebol do Athletico-PR

O Athletico-PR anunciou neste sábado a contratação de Paulo Autuori para o cargo de diretor técnico do Departamento de Futebol.

Será a segunda passagem dele pela função no clube, exercida por ele em 2017. Naquela ocasião, ele saiu em dezembro para assumir o mesmo cargo no Fluminense.

“Com extrema satisfação, o Athletico Paranaense anuncia a contratação de Paulo Autuori para a função de Head Coach (Diretor Técnico) do Departamento de Futebol. O experiente e competente profissional será responsável pela liderança técnica do projeto esportivo do Clube, com ênfase na gestão das equipes principal e aspirantes, como no alinhamento técnico metodológico com as equipes de formação”, diz a nota oficial do clube sobre a contratação.

Gazeta Press

Aos 64 anos, Autuori estava desempregado desde o dia 1º de outubro, quando foi demitido do Botafogo após comandar o time por 23 partidas.