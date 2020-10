Paulo Vitor assina por três temporadas com o Real Valladolid

Nesta sexta, o Real Valladolid, time espanhol que tem Ronaldo Fenômeno como presidente, anunciou a contratação do brasileiro Paulo Vitor por três temporadas. Revelado pelo Vasco da Gama, o atleta de 21 anos defendia o o Marbella, da terceira divisão espanhola.

Na última temporada, o atacante disputou 19 partidas e marcou três gols e chamou a atenção da direção do Valladolid, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol com dois pontos após quatro rodadas. No clube, Paulo Vitor irá encontrar outro brasileiro: Marcos Maranhão, que também atua no ataque.

Desde que chegou à Espanha, o atacante também teve experiência no Albacete, atualmente na segunda divisão do país, logo em seguida ele foi repassado para o Malerba, onde se destacou. A partir de agora, ele terá sua primeira experiência na primeira divisão, em um clube tradicional.

Antes de se transferir, o jogador subiu aos profissionais do Vasco em 2017 ao se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nos profissionais do Gigante da Colina, ele marcou um gol na goleada por 4 a 1 sobre o vitória no Campeonato Brasileiro 2018. Todavia, o atleta teve poucas oportunidades, atuando em apenas 13 jogos, nenhum como titular ficando em campo por apenas 281 minutos.