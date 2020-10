PCMSO – A Saúde Ocupacional Documentada

PCMSO: o que é?

O PCMSO é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, um controle direcionado para a Saúde Ocupacional.

Falamos sobre a SST (Saúde e Segurança no Trabalho), sendo o PCMSO uma das iniciativas inerentes à área.

Norma Regulamentadora do PCMSO

A NR7 (Norma Regulamentadora) determina que as empresas realizem exames nos admitidos, bem como acompanhe exames periódicos.

O PCMSO tem caráter preventivo. Sendo assim, atua antevendo diagnósticos precoces de possíveis doenças do trabalho.

Aspectos Coletivos

Porém, ele também se refere aos aspectos coletivos dos ambientes das empresas. Isso porque apresenta soluções baseadas nos riscos encontrados em cada ambiente.

Riscos mensurados

Os riscos são medidos por profissionais da área de Saúde Ocupacional, que visitam os lugares e fazem medições quanto aos fatores de riscos. Tais medições referem-se a temperaturas, exposição a ruídos e outros riscos que fazem parte da execução do trabalho.

PCMSO, PPRA e CIPA

Sendo assim, a elaboração do PCMSO ocorre junto com o PPRA, que se refere a Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

Todavia, ainda existe uma interligação com a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).

Por isso que a área da Saúde Ocupacional deve acompanhar todas as Normas Regulamentadoras.

A empresa precisa garantir a elaboração e implantação do Programa e acompanhar as execuções, bem como as datas de vencimento dos programas e exames.

Vantagem para a empresa

Para a empresa o acompanhamento das NRs é importante pelas questões legais. Entretanto, não somente por isso.

A empresa atua prevenindo acidentes e diminui o número dos afastamentos por doenças ocupacionais. Assim sendo, diminui custos em longo prazo.

Saúde Ocupacional

A saúde Ocupacional é uma obrigação das empresas, ao passo que faz parte da gestão holística. Portanto, deve estar dentro das estratégias.

Uma boa gestão ocupacional aumenta a confiança dos funcionários na gestão de pessoas, minimiza falhas e otimiza a produtividade.