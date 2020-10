Pedra no sapato: sem vencer o Ceará desde 2011, Fluminense tenta manter boa sequência

O Fluminense se estabilizou no Campeonato Brasileiro e vem fazendo boas partidas no processo de consolidação de sua luta por uma vaga na Libertadores. Tentando chegar ao sexto jogo sem perder após três vitórias e dois empates nas últimas partidas, o time de Odair Hellmann terá pela frente o Ceará, que vem tentando ter mais regularidade para se afastar de vez da zona de rebaixamento. Para isso, porém, o Tricolor precisará quebrar uma sequência indigesta: são quatro jogos sem vencer o Vozão, apesar da vantagem no histórico do confronto. O duelo pela 17ª rodada será no Maracanã, às 19h, e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

As equipes se enfrentaram 20 vezes no total. São nove triunfos do Flu, cinco empates e seis vitórias do Ceará. Jogando no Rio de Janeiro, o placar terminou em igualdade em 2019 (1 a 1) e 2018 (0 a 0). Já em Fortaleza, o Vozão levou a melhor nos dois confrontos (2 a 0 e 1 a 0). A última vitória do time carioca foi em outubro de 2011, quase nove anos atrás, quando venceu por 2 a 1 fora de casa. Vale lembrar que desde este jogo os dois ficaram sem se enfrentar nos últimos anos pois os cearenses não estavam na Série A.

O retrospecto do Fluminense em casa, porém, é favorável. O Ceará nunca venceu com o Tricolor como mandante, sendo quatro vitórias e cinco empates até o momento. Os números, porém, importam pouco para o time de Odair Hellmann. Os negativos e os positivos. Como disse o zagueiro Digão em entrevista coletiva, mesmo a boa sequência de resultados recentes precisa ser esquecida quando o time entrar em campo.

– Esse parte de invencibilidade a gente tem que deixar pra trás. Lógico que é bacana, estamos na quinta colocação, mas não adianta nada fazer um bom jogo contra o Bahia, contra o líder do campeonato e chegar amanhã no Maracanã de salto alto. Não é isso que a gente quer. Já conversamos bastante no treinamento, sabemos que vai ser um jogo muito difícil. A equipe do Ceará é forte. Vai ser um jogo extremamente competitivo, e temos que superar tudo. Temos que entrar focados para conseguirmos um bom resultado dentro de casa – disse o jogador no CT Carlos Castilho.

O Fluminense não perde há cinco jogos e marcou gols em todas as partidas, somando 11 feitos e apenas quatro sofridos até agora. A equipe não jogará mais no meio das semanas e, por isso, terá mais tempo para descansar e treinar após o duelo com o Ceará.