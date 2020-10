Pedro Boscardin vai à 2ª rodada do juvenil de Roland Garros

Em um jogo cominterrupção pela chuva, Pedro Boscardin Dias, 52º do mundo juvenil, estreou com vitória na chave júnior de Roland Garros neste domingo em Paris, na França. Foi seu primeiro jogo em um Grand Slam.

O pupilo de ricardo Schlachter, da RS Tennis, de Joinville (SC), superou o polonês Mikolaj Lorens, 35º colocado, por 6/4 6/7 (7/5) 6/2 após 2h31min e encara o francês Arthur Cazaux, segundo favorito ao troféu.

O brasileiro tinha 2 a 1 no tie-break e saque antes da chuva forte paralisar o jogo. No retorno ele abriu 3 a 1, mas levou a virada e precisou encarar um terceiro set. Abriu 4 a 1 com duas quebras, permitiu que o rival devolvesse uma delas, mas foi firme e consistente para quebrar de novo e definir no segundo match-point após salvar um break do rival. No 4/2 o catarinense paralisou o jogo pedindo atendimento nos dedos da mão provavelmente com bolha. Foi seu primeiro jogo oficial após a quarentena.