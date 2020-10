Pedro desencanta, e Roma vence a primeira no Italiano

A Roma venceu a primeira partida no Campeonato Italiano 2020/21. O time da capital jogou fora de casa contra a Udinese e volta para casa com o placar de 1 a 0. O único gol do duelo foi marcado pelo espanhol Pedro, o seu primeiro pelo novo clube.

Equilibrados

Os primeiros 45 minutos foram de oportunidades para ambos os lados. A Udinese começou arriscando em chutes de Okaka e Lasagna, mas Mirante defendeu as duas. A resposta da Roma foi em cabeçada de Pedro e em chute de Mkhitaryan, mas a dupla parou no goleiro Musso. Antes do intervalo, Roberto Pereyra e Lasagna, novamente, finalizaram para fora.

Roma é mais efetiva

No início da etapa complementar, Pedro mandou um chute bonito de fora da área e abriu o placar para a Roma. O segundo quase veio após Pellegrini cruzar e Dzeko cabecear para fora. A Udinese desperdiçou uma chance clara com Forestieri, que finalizou de muito perto, mas Mirante defendeu. Rodrigo de Paul ainda teve a oportunidade de empatar, mas a batida foi para fora.

Tabela

A vitória fez a Roma chegar aos quatro pontos e agora ocupa o oitavo lugar na classificação. O próximo compromisso é no dia 18 de outubro, diante do Benevento. A Udinese está na zona de rebaixamento e perdeu todos os três jogos que disputou. O time alvinegro tenta a reabilitação no Italiano contra o Parma.