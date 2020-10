Pedro entra na briga pelo título de artilheiro do Brasil em 2020

O ‘jejum’ de gols de Pedro não durou mais do que um jogo. Após uma sequência de cinco confrontos consecutivos estufando as redes, o atacante do Flamengo passou em branco no clássico com o Vasco, vencido pelos rubro-negros por 2 a 1, no fim de semana. Nessa terça-feira, porém, o atacante compensou marcando os dois tentos do triunfo sobre o Goiás pelo mesmo placar. O último e decisivo, anotado já nos acréscimos.

Mesmo tendo saído do banco em metade dos 30 jogos que disputou pelo clube até agora, o centroavante já acumula a impressionante marca de 16 gols. Isso com apenas 1400 minutos em campo, o que lhe dá uma média de um tento a cada 87,5 minutos .

Pedro agora entra de vez na briga pela artilharia do ano no Brasil entre os jogadores da Série A. O centroavante, inclusive, empatou com Gabigol, titular da posição no Rubro-Negro, mas que segue se recuperando de lesão. Outro que ele igualou é Germán Cano, do Vasco. Agora, apenas Nenê, do Fluminense, e Thiago Galhardo, do Internacional, aparece à sua frente. Confira o ranking:

ARTILHEIROS DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2020

– Apenas gols por equipes da Série A

1º – Nenê – Fluminense – 19 gols

2º – Thiago Galhardo – Internacional – 18 gols

3º – Pedro – Flamengo – 16 gols

Cano – Vasco – 16 gols

Gabigol – Flamengo – 16 gols

6º – Marinho – Santos – 15 gols

7º – Willian – Palmeiras – 13 gols

8º – Vinícius – Ceará – 12 gols

Bruno Henrique – Flamengo – 12 gols

Diego Souza – Grêmio – 12 gols

Renato Kayzer – Atlético-GO/Athletico-PR – 12 gols