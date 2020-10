Pedro: ‘Estou feliz com o momento em que vivo no Flamengo’

Autor do primeiro gol na vitória do Flamengo sobre o Atlhetico Paranaense, por 3 a1, neste domingo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Pedro demonstrou novamente que o torcedor do Mais Querido pode ficar despreocupado quando não puder contar com Gabigol, que se recupera de lesão no tornozelo direito.

Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

— Agradeço por essa oportunidade, por mais uma vez fazer um bom jogo. Esse prêmio não é só meu, é de meus companheiros, que me ajudaram a fazer o gol. Estou feliz com o momento em que vivo no Flamengo, espero evoluir ainda mais, para conquistar grandes coisas aqui — disse Pedro à TV Globo após receber da emissora o troféu de craque da partida.

O Flamengo voltará a jogar no Maracanã na próxima quarta-feira, às 19h15, quando receberá o Sport, pela 14ª rodada do Brasileiro.