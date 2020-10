Pedro laça Íris que nem bicho e dá uma surra na ‘selvagem’ · .

Pedro (José Mayer) tentará dar uma surra em Íris (Deborah Secco) em Laços de Família. O administrador do haras de Alma (Marieta Severo) descobrirá que a menina jogou esterco em um dos frequentadores do local por ter montado no cavalo Vilão. Ele ficará tão furioso com a filha de Ingrid (Lilia Cabral) que correrá atrás da menina para aplicar um corretivo na base da pancada.

A cena do embate dos dois personagem acontecerá nos próximos capítulos da novela reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. A essa altura da trama, a filha de Aléssio (Fernando Torres) terá saído da fazenda da família e se mudado para o Rio de Janeiro, onde ficará aos cuidados do primo Pedro.

Ela estará conversando com o ajudante Severino (Cláudio Gabriel) sobre a estripulia quando o primo de Helena (Vera Fischer) aparecer com fogo nas ventas. “Íris, sua peste! Hoje você vai levar a surra que tá merecendo faz tempo”, gritará o homem, correndo atrás da menina.

Com medo, a irmã mais nova de Helena montará em Vilão e sairá trotando pelo haras. Pedro tentará alcançá-la com um cavalo mas, sem sucesso, trocará o animal por um caminhonete. Ele levará o ajudante do estábulo a tiracolo.

“Sai da estrada, você vai machucar o animal!”, gritará o ficante de Cínthia (Helena Ranaldi) pelo vidro do carro. Íris não lhe dará ouvidos e continuará em sua fuga.

A personagem de Deborah Secco irá até a orla da praia com o cavalo mas, vendo que Pedro ainda a persegue, tentará apertar o passo. Sem sucesso, ela será encurralada pelo galã da novela de Manoel Carlos em uma rua e será obrigada a sair de cima do animal.

Pedro perseguirá Íris para lhe dar uma surra

“Você vai levar uma surra e vai pedir de joelhos pra voltar pra fazenda!”, gritará Pedro, arrancando a menina de cima do cavalo. Esperta, ela gritará por socorro e será acolhida por alguns banhistas. “Deixa a menina em paz”, dirá um dos transeuntes (o nome do ator não foi divulgado).

Pedro dirá para os curiosos que é primo da garota fujona, mas Íris rebaterá dizendo que está sendo sequestrada. Ela pedirá que um banhista preocupado lhe dê uma carona para o haras.

Com medo de um possível linchamento, o machão tirará as mãos da menina e arrancará com o carro. Mas antes, ele prometerá dar uma surra nela.

Laços de Família está sendo reprisada pela segunda vez no Vale a Pena Ver de Novo. O . publica spoilers do folhetim de Manoel Carlos, além dos resumos diários das tramas da Globo.

