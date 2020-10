Pedro lembra tempos de futsal e festa temática do Flamengo na infância: ‘Acredite no seu sonho de criança’

Pedro não esconde para ninguém que o Flamengo é o seu clube de coração. E desde a infância. Nesta segunda-feira, Dia das Crianças (12), o atacante aproveitou a data para fazer uma postagem nas redes sociais na qual motiva em prol da perseverança quanto aos sonhos, trajado de Flamengo.

– Acredite no seu sonho de criança. Feliz dia para todas as crianças – escreveu Pedro, hoje aos 23 anos.

Nas imagens, uma o traz em uma festa de aniversário temática rubro-negra. Em outra, também do período de sua infância, Pedro rememora quando defendeu o Flamengo nos tempos de futsal do clube da Gávea.

Cabe lembrar que, aos oito anos, Pedro apareceu no Flamengo para dar início a uma história de sete anos, que passou por salão e campo e foi interrompida por conta da dispensa do Fla, aos 15 anos. Hoje, de volta (por empréstimo junto à Fiorentina-ITA), é protagonista do ataque – são 14 gols em 29 jogos.

E a próxima oportunidade de Pedro ampliar os ótimos números pelo clube de infância será nesta terça, contra o Goiás, em duelo atrasado pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, a bola rola a partir das 18h.