Pedro precisa de menos de 3 chutes para fazer 1 gol e empata com Gabigol na artilharia do Flamengo; veja números

O Flamengo venceu o Goiás por 2 a 1, nesta terça-feira, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Em campo, o triunfo rubro-negro veio dos pés de Pedro, autor de dois gols e que igualou Gabigol como artilheiro dos cariocas na temporada.

Com os dois tentos marcados na noite do Maracanã, o camisa 21 chegou a 16 anotados em 30 partidas disputadas no ano, enquanto o herói da última Conmebol Libertadores fez o mesmo número com cinco jogos a menos. Desde que virou titular, Pedro apresenta estatísticas que impressionam.

Contando as partidas contra Barcelona, Palmeiras, Independiente del Valle, Athletico, Sport, Vasco e Goiás, foram oito gols em sete jogos disputados. Média superior a um gol por partida, ajudando em cinco vitórias e marcando no empate contra o Palmeiras. Diante do Vasco, ele passou em branco.

Atacante Pedro comemorando gol contrao o Sport, pelo Brasileirão Alexandre Vidal/Flamengo

Além disso, Pedro se destaca pela eficiência. Nestes jogos, ele precisou de menos de três finalizações para marcar, já que arriscou 18 chutes e em oito balançou as redes adversárias.



Por conta da ausência de Gabigol, o camisa 21 vem jogando como titular e se firmou com Domènec Torrent, que, de imediato, não vai tirar o atleta mais eficiente, pelo menos nos números, nessa maratona de jogos da equipe carioca.

O próximo compromisso será na quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino, às 20h. A partida acontece no Maracanã.