Pedro Raul fala sobre retorno da boa fase com a camisa do Botafogo

O Botafogo acabou com a sequência negativa no Campeonato Brasileiro. Com a vitória sobre o Palmeiras no meio de semana, os alvinegros saíram da zona de rebaixamento.

Além do bom resultado, os botafoguenses viram o atacante Pedro Raúl voltar ao rumo dos gols. O jogador chegou nesta temporada e já conviveu com elogios e críticas da torcida.

“A gente trabalha por momentos como esse, sabemos que a vida de um atacante tem altos e baixos, momentos em que a bola não chega somos cobrados por gol. Mas sempre busco entregar, além dos gols, boa performance técnica e física”, disse ao Globoesporte.com.

Pedro Raúl destacou que vem sendo importante na área, em bolas levantadas pelos lados. O atacante lembrou que esta jogada vem sendo utilizadas por todas as equipes.

“São gols que tem saído em todas as rodadas. Todos os times têm sofrido com esse tipo de gol, inclusive o nosso. Então, é um ponto que temos que usar cada vez mais nos jogos, para poder criar mais oportunidades”, declarou.

O Botafogo busca mais uma vitória na Série A neste domingo, quando encara o Sport, em Recife.