Pedro Raul reencontra bom futebol e volta a ser decisivo no Botafogo

O Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e Pedro Raul foi personagem importante para o time reencontrar o caminho das vitórias. Com dois gols nos últimos três jogos, o camisa 9 superou algumas críticas da torcida e voltou a ser importante para o Glorioso.

Apesar de pouco tempo de clube, o atacante já passou por momentos de desconfiança no Alvinegro. Lesão, especulação de saída no meio do ano, ser infectado pela Covid-19, ser alvo de protestos da torcida e, enquanto isso, perder espaço no time titular ao ver seu concorrente de ataque, Matheus Babi, crescer dentro do elenco.



Com Bruno Lazaroni assumindo no lugar de Paulo Autuori, Pedro Raul ganhou sequência no time titular do Botafogo, recuperou o bom futebol, e conseguiu voltar a ser importante para o Glorioso.

Quando chegou ao Botafogo, ainda na pré-temporada, Pedro Raul traçou uma meta de gols para o ano de 2020. O camisa 9 queria marcar dez vezes na temporada e a realização do objetivo pessoal está próxima de acontecer.

Ao marcar na vitória sobre Palmeiras, Pedro Raul chegou ao seu oitavo gol em jogos oficiais com a camisa do Botafogo e é o artilheiro da equipe em 2020. Nos últimos três jogos, marcou um gol na derrota diante do Bahia e fez o primeiro na vitória sobre Palmeiras. Após a vitória contra o clube paulista, o atacante comemorou a volta por cima pessoal e da equipe.

– Semana passada eu trocaria meu gol pela vitória. A gente estava muito tempo buscando esse momento, só a gente sabe o quanto nos dedicamos e buscamos viver mais isso. É aproveitar agora, com certeza teremos que revisar nossos erros. Não tinha momento melhor para dar uma volta por cima do que contra o time invicto. Conseguir ganhar deles vai ser a virada de chave que a gente estava precisando. É pé no chão – afirmou Pedro Raul.