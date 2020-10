Pedro Rocha treina à parte no CT e segue como desfalque no Flamengo

Pedro Rocha não terá condições físicas de jogar pelo Flamengo nesta quinta-feira, dia do confronto diante do Red Bull Bragantino, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h, no Maracanã. O atacante segue o trabalho à parte para recuperar-se de um pequeno déficit de força muscular – informado pelo próprio clube, recentemente.

Com constantes desfalques para escalar a equipe nos últimos dias, Domènec Torrent relacionou Pedro Rocha para o jogo contra o Sport, no dia 7 de outubro, mas não o acionou – o atleta ficou no banco. Já no último compromisso, contra o Goiás (terça), o camisa 32 deixou de ser relacionado. E o clube informou:

– O atleta Pedro Rocha está na fase final de recuperação. Após novas avaliações, foi constatado pequeno déficit de força muscular. Segue aos cuidados do Departamento Médico e preparação física.

Nesta quarta, Pedro Rocha, que sofreu uma lesão na posterior da coxa esquerda no início de setembro, treinou junto a membros da fisioterapia e preparação física do Flamengo, à parte do elenco, no Ninho do Urubu. O seu último jogo ocorreu no dia 5 do mês passado. Ao todo, são sete jogos e um gol pelo Flamengo.

LÁZARO MOSTRA PONTARIA NO TREINO

Por falar na atividade desta quarta, cujos titulares do último jogo apenas realizaram treino regenerativo, Lázaro mostrou que está com a pontaria afiada. O Flamengo compartilhou um vídeo no qual a joia de 18 acerta um belo chute no ângulo (veja abaixo).

E o meia-atacante tende a ser utilizado nesta quinta, uma vez a expectativa, conforme o próprio técnico explicou após a vitória contra o Goiás (na última noite), é de muitas mudanças na próxima escalação.