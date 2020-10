Pedro se aproxima de Gabigol na artilharia do Flamengo em meio à expectativa por negociação

Pedro, Pedro, Pedro… Este nome tem sido motivo para pesadelo dos rivais do Flamengo nas rodadas passadas. Para o clássico diante do Vasco, neste sábado, o centroavante chegará em São Januário com uma marca impressionante desde que assumiu a titularidade: seis gols nos últimos cinco jogos – a maior sequência pelo clube. A ótima fase deixa o Flamengo ligado nos bastidores para que a compra do atacante, emprestado junto à Fiorentina, seja concretizada.

Nos bastidores, o Flamengo trabalha para convencer o clube italiano a, primeiramente, estender o empréstimo até março ou abril de 2021, uma vez que o seu vínculo de empréstimo finda em dezembro, quando o calendário do futebol brasileiro ainda estará a todo vapor – como devem ficar as negociações nos próximos dias.

Caso a Fiorentina não aceite o novo acordo, o Flamengo terá que se mobilizar para desembolsar os 10 milhões de euros (cerca de R$ 65,7 milhões, na cotação atual) pedidos pelos italianos para comprá-lo em definitivo.

Pedro tem a intenção de permanecer no Flamengo. Nesta temporada, já são 14 gols em 28 jogos (foi titular em 13 ocasiões). Na artilharia geral da equipe rubro-negra em 2020, o camisa 21 só fica atrás de Gabigol, que soma 16 bolas na rede. Pedro ameniza a ausência de Gabriel Barbosa, hoje lesionado.

Fla terá que pagar 10 milhões de euros para adquirir Pedro

Após o jogo contra o Sport, na última quarta-feira, quando marcou dois gols no triunfo por 3 a 0, Pedro foi enaltecido por Domènec Torrent:

– Não só finaliza bem, ele traz coisas importantes. Quando temos problemas, pode lançar para ele. Quando precisamos de algo diferente, ele está lá. É muito importante isso. Estamos contentes, especialmente com o Pedro. Ele, como todos, precisava melhorar fisicamente e agora está ajudando muito – salientou.

Para seguir agradando ao técnico, ao clube e à torcida, em meio à expectativa por negociação, Pedro volta a campo contra o Vasco, em duelo a ser iniciado às 17h deste sábado e válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pedro nos últimos cinco jogos como titular:

Barcelona-EQU x Flamengo (Libertadores) – 1 gol

Palmeiras x Flamengo (Brasileiro) – 1 gol

Flamengo x Independiente del Valle (Libertadores) – 1 gol

Flamengo x Athletico-PR (Brasileiro) – 1 gol

Flamengo x Sport (Brasileiro) – 2 gols

– Acertou 10 de 11 finalizações (91%) – segundo o site Sofascore.

– Precisou de 2.2 chutes para marcar.