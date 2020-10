Pela primeira vez, A Fazenda 12 divide a liderança com a Globo · .

Na noite da formação da quinta roça da temporada, A Fazenda 12 atingiu mais um feito na Grande São Paulo e dividiu a liderança com a Globo durante a sua exibição total. Até então, o reality havia acumulado minutos em primeiro lugar, mas ainda não tinha um episódio que tivesse terminado no topo do Ibope, como aconteceu nesta terça-feira (13).

Exibido das 22h55 até 0h28, o programa apresentado por Marcos Mion anotou 14,5 pontos, mesma média da rival no horário. Em terceiro, o SBT marcou apenas 5,5 de ibope.

Contra A Fazenda 12, a Globo exibiu Sob Pressão: Plantão Covid, que liderou por 18,3 x 14,0, e Tapas & Beijos, que ficou na segunda colocação no embate com a Record: 11,5 x 12,7. No confronto apenas com os peões famosos, a série de humor perdeu por 11,7 x 14,5.

Essa foi a melhor terça do reality, que continua em alta na Grande São Paulo. A edição ficou marcada por uma nova formação de roça, com Biel, Carol Narizinho, Mariano e Tays Reis na berlinda. Nesta quarta (14), será disputada a prova do fazendeiro e um deles (exceto o funkeiro) conseguirá escapar do risco de eliminação.

Confira abaixo as audiências de Globo, Record e SBT em 13 de outubro:

Média do dia (7h/0h): 15,0 Bom Dia São Paulo 7,4 Bom Dia Brasil 7,6 Mais Você 6,3 Encontro com Fátima Bernardes 6,4 SP1 9,9 Globo Esporte 10,1 Horário Eleitoral 9,2 Jornal Hoje 10,5 Sessão da Tarde: Fazenda dos Cisnes 11,8 Laços de Família 18,5 Malhação 18,7 Flor do Caribe 21,4 SP2 23,4 Haja Coração 26,8 Horário Eleitoral 26,1 Jornal Nacional 28,1 A Força do Querer 29,1 Sob Pressão: Plantão Covid 18,3 Tapas e Beijos 11,5 Jornal da Globo 8,9 Conversa com Bial 6,1 Perception: Truques da Mente 4,9 Corujão: Califórnia 4,4 Hora 1 4,4 Média do dia (7h/0h): 7,2 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,7 Balanço Geral Manhã (rede) 2,2 Balanço Geral Manhã (local) 4,1 Fala Brasil 4,3 Hoje em Dia 4,5 JR 24H (Manhã) 5,3 Balanço Geral (média geral) 8,7 Horário Eleitoral 8,7 Escrava Mãe 5,6 Os Mutantes – Caminhos do Coração 4,8 JR 24H (Tarde 1) 4,4 Cidade Alerta 7,7 JR 24H (Tarde 2) 7,6 Jornal da Record (média geral) 8,7 Horário Eleitoral 7,9 Amor Sem Igual 7,7 Jesus 7,8 A Fazenda 14,5 JR 24H (Madrugada) 6,6 Inteligência e Fé 1,8 Fala que Eu te Escuto 0,8 Igreja Universal do Reino de Deus 0,5

Média do dia (7h/0h): 5,5 Primeiro Impacto 3,7 Bom Dia & Cia (média total) 5,3 Horário Eleitoral 4,9 Triturando 4,8 Casos de Família 5,2 O Que a Vida me Roubou 6,6 Quando me Apaixono 7,4 SBT Brasil 5,6 Horário Eleitoral 5,8 Roda a Roda 7,6 Cupom Premiado Baú 8,4 Chiquititas 7,9 Cúmplices de um Resgate 6,9 Programa do Ratinho 5,6 Cine Espetacular: Riquinho 5,7 The Noite 3,8 Operação Mesquita 3,0 Triturando (reapresentação) 2,7 SBT Brasil (reapresentação) 2,4 Primeiro Impacto 2,9

Fonte: Emissoras