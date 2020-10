Pela primeira vez, Brasil faz estreia nas Eliminatórias como mandante

O Brasil começa nesta sexta-feira sua caminhada em busca da classificação à Copa do Mundo de 2022, no Catar. A estreia nas Eliminatórias será diante da Bolívia, às 21h30, na Neo Química Arena. E a definição do mando do Brasil trouxe uma curiosidade inédita para a Seleção.

Pela primeira vez na história, o Brasil vai começar as Eliminatórias como mandante. Mesmo tendo sempre atuado como visitante, a Seleção reúne um bom retrospecto nas estreias. Em 12 jogos, foram seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, com 14 gols marcados e cinco sofridos.

A Colômbia é a seleção que mais enfrentou o Brasil em estreias na qualificação, em cinco oportunidades, com duas vitórias e três empates. Apesar da Amarelinha vencer a maioria de suas estreias, o placar que mais se repetiu foi um empate: em quatro vezes, o Brasil ficou no 0 a 0 na estreia.

Brasil e Bolívia só se enfrentaram uma vez na estreia das Eliminatórias, em 1985, para a disputa de vaga na Copa do Mundo do México, disputada em 1986. A Seleção venceu por 2 a 0 em La Paz. A única derrota sofrida pelo Brasil foi no começo das Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. Em 2015, o Brasil perdeu para o Chile por 2 a 0, em Santiago.

Vale lembrar que o Brasil não participou das Eliminatórias em quatro oportunidades. Em 1934 e 1938, por desistência dos rivais sul-americanos, e em 1950 e 2014, por ter sido o país-sede da Copa do Mundo. Em outras quatro oportunidades, a Seleção não precisou disputar as Eliminatórias por ter vencido a Copa do Mundo anterior.

Veja o retrospecto da Seleção Brasileira em estreias nas Eliminatórias

Jogos: 12

Vitórias: 6

Empates: 5

Derrotas: 1