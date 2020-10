Pela quinta vez na carreira, Claudinho reencontra seu clube formador

O jogo do Red Bull Bragantino no próximo sábado (3) diante do Corinthians pelo Brasileirão tem, naturalmente, um sabor diferente para o atacante Claudinho por se tratar justamente da equipe por onde fez as categorias de base.

E, além da natural motivação de vitória para melhorar a atual campanha onde o Massa Bruta é apenas o 18° com 11 unidades, o avante de 23 anos tem também no retrospecto pessoal diante do clube do Parque São Jorge uma “desvantagem” a ser buscada.

Em outras quatro oportunidades que o jogador duelou com o Corinthians, foram duas derrotas, um empate e apenas um triunfo, O último encontro, aliás, não é de boas lembranças já que, pelas quartas de final do Paulistão, o Braga foi eliminado justamente pelo próximo oponente no Brasileirão com o placar de 2 a 0 em jogo que aconteceu no Morumbi.

Por isso, o jogador exaltou a qualidade técnica dos comandados de Dyego Coelho, mas ressalta que o time do interior paulista está tomando suas precauções e usando suas armas para a devida preparação.

Além disso, Claudinho também mencionou que vê o time mantendo um bom nível de atuação, restando somente confirmar essa crescente com a aliança de bons resultados:

– Claro, sabemos que a equipe do Corinthians é uma equipe muito forte e eles também estão querendo ganhar pra crescer no campeonato. Mas o Mauricio e o staff todo está estudando a equipe do Corinthians, estão passando pra nós os pontos estratégicos pra ganhar o jogo e, se Deus quiser, vamos sair com uma vitória.

– Estamos trabalhando forte e precisamos trabalhar cada vez mais. Eu acho que a equipe está jogando bem, só está faltando o resultado positivo. Então espero que essa semana o trabalho seja um pouco mais forte e que o resultado venha à sair sábado – concluiu.