Pela recuperação, Baltimore Ravens enfrenta Washington na semana 4 da NFL; onde assistir e aposta

A derrota acachapante frente o Kansas City Chiefs expôs algumas feridas no Baltimore Ravens. E isso pode não ser boa notícia para o Washington Football Team, que enfrenta Lamar Jackson e companhia neste domingo (4), às 14h, na capital americana.

O Baltimore Ravens está com desejo em provar que a derrota para os Chiefs foi um desvio no percurso. Lamar Jackson, atual MVP da NFL, busca ser novamente consistente passando a bola, assim como nas duas primeiras semanas da liga. Na defesa, os Ravens contam com um motivado Marlon Humphrey, após assinar extensão contratual de mais de meio bilhão de reais.

O Washington tem problemas. Muitos! O calouro sensação Chase Young está fora da partida com uma lesão na virilha, assim como Matt Ioannidis, que não joga mais este ano. No ataque, os jornalistas americanos comentam que essa pode ser a última chance de Dwayne Haskins provar que pode ser o quarterback titular de Washington.

Aposta

O Football Index, mecanismo de projeções da ESPN norte-americana, aponta um imenso favoritismo do Baltimore Ravens: 80.5% de chances de vitória. O Washington conta com apenas 19.3% chances de vencer.

Ficha do Jogo

Washington Football Team x Baltimore Ravens

Semana 4 da NFL

Data: Domingo (4), 14h

Local: Fedex Field, Washington

Onde ver: ESPN2, Watch ESPN e Game Pass da NFL