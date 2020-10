Pelé divulga lançamento do FIFA 21: ‘Hoje é um dia feliz’

A EA Sports vem investindo bastante na divulgação do lançamento do jogo Fifa 21, que será lançado oficialmente nesta sexta-feira. O último a entrar na onda das propagandas foi simplesmente Pelé.

Através de sua conta no Instagram, Pelé publicou uma foto sua antiga com o card de seu jogador no jogo, que entra na categoria de ‘Icons’ do modo Ultimate Team. Confira:

– Hoje é um dia feliz! E não é só porque é sexta-feira, mas também porque é o dia do lançamento do Fifa 21! Agora, vocês podem jogar comigo, no meu auge! Eu já estou montando o meu time aqui. E você? – afirmou.

O FIFA 21 será lançado nesta sexta-feira para PlayStation 4, Xbox One e PC.