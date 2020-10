‘Pelo que fiz em campo, não merecia saber via imprensa que ia sair’

Luis Suárez já foi anunciado, apresentado e até fez gols com a camisa do Atlético de Madrid. No entanto, a saída do uruguaio do Barcelona, ocorrida após uma ligação telefônica que durou cerca de um minuto, ainda ronda seus pensamentos.

Em entrevista exclusiva à ESPN, concedida diretamente da concentração da seleção celeste, El Pistolero voltou a falar de seu adeus ao Camp Nou e destruiu a diretoria do clube blaugrana pela maneira como a situação foi conduzida.

“Com todo o respeito que ganhei dentro de campo, creio que eu merecia pelo menos não ficar sabendo pela imprensa (que ia sair)”, disparou.

“Ficaram uma semana, 10 dias, falando coisas ruins, de dinheiro, que eu não queria ir, etc., que não iam rescindir contrato…”, lembrou.

O jogador também reclamou de sabotagem feita por cartolas culés com ele.

“Eu tenho também informações que há dois anos no Barcelona dirigentes ofereciam outros atacantes, porque me queriam fora, até que chegou no final que conseguiram fazer, já era algo que vinha há um tempo”, revelou.

Ao ser questionado se viu todo seu processo de saída como um plano para tirá-lo do lado de Lionel Messi, que buscava uma saída do Barcelona, Suárez não economizou na ironia e soltou uma gargalhada.

“Uma imagem vale mais do que mil palavras, não?”

VEJA A ENTREVISTA COM LUIS SUÁREZ

ESPN: Não só Messi, mas creio que Neymar e vários não concordaram com sua saída do Barcelona…

Luis Suárez: Eu acho que vai mais além de que alguém troque de clube, que tome a decisão dessa forma, dessa maneira. Eu disse ontem, levava seis anos no Barcelona, tinha uma boa relação com a direção, com todo mundo do clube, nunca tive problema.

Se quiserem buscar, nos últimos três anos, vinha dizendo que o Barça precisava de um “9” mais jovem, para ir aprendendo, se adaptando, não que fosse reserva, mas para ele mesmo ter competição e se autoexigir. Digo há anos.

Mas nunca trouxeram alguém para competir comigo. Sinceramente sempre eu estive à altura do que precisava o clube, atacantes têm sequência, momento…

Luis Suárez e Bartomeu com o troféu do Mundial de Clubes do Barcelona Getty Images

Mas com todo o respeito que ganhei dentro de campo, creio que eu merecia pelo menos não ficar sabendo pela imprensa (que ia sair). Ficaram uma semana, 10 dias, falando coisas ruins, de dinheiro, que eu não queria ir, etc, que não iam rescindir contrato…

Me chamem, expliquem a situação. “Luis, vamos buscar o melhor para o clube, acreditamos que essa é a melhor solução, fim de ciclo, etc, etc, podemos falar e analisar…”

Sem nenhum problema, porque sou bastante consciente da idade, do ciclo que tinha cumprido, mas ir filtrando coisas (na imprensa), isso me doeu muito, a mim e a minha família. Esse foi o sentimento da maioria, Leo e Ney sabiam da situação que estava vivendo, e isso chateia, a forma, a maneira.

ESPN: Fiquei pensando em te perguntar isso, pelos dias de incerteza: estiveram como num limbo, pois não se sabia o que ia acontecer. Messi não se foi do Barcelona – ele disse – porque não pôde, não porque não quis. Ele queria ir. Como foram esses dias com Leo, em que você ainda era jogador do Barça, se via a todo momento falando com ele?

LS: Por respeito à relação que tenho com Leo, obviamente não vou dizer tudo o que falamos, mas sim entender a situação que ele estava vivendo, que era difícil, era complicado. Era como uma contradição: Leo queria ir, o clube não queria, Leo esperava alguns aspectos que o clube discutia…

Mas creio que o melhor que deveria ser feito com Leo era respeitá-lo, apoiá-lo, ajudá-lo, tratar também de distraí-lo um pouco, porque toda a situação que ele estava vivendo era difícil como amigo, porque ele se via indo, não apenas ele, mas também o entorno o influencia muito. Tinha que tratar de distraí-lo, apoiá-lo, estar com ele pelo momento difícil que estava vivendo, dando ânimo nesse momento complicado, e as câmeras atrás dele. Chegou em certo momento a não saber o que fazer.

ESPN: Creio que foi um gesto de lealdade (a você), e ele quis sair (do Barcelona)…

LS: Não, acredito que são temas diferentes. Isso não teve a ver comigo, foi uma decisão que ele queria, algo que entendia e que deveria respeitá-lo.

Mas agora ficou no passado, ele já mudou o chip, tem que ser consciente do que é, do que ele é para o Barcelona, para o futebol mundial, o que ele gera no ambiente do futebol, e ele tem que ser consciente que se agora está no Barcelona tem que desfrutar muito, tentar competir ao máximo para seguir demonstrando que é o melhor jogador do mundo e conseguir o máximo de troféus que puder, que é ambição dele e que nunca vai perder.

ESPN: Ia te perguntar se foram os dias mais tristes que você viu de Messi nesta longa convivência, mas pergunto depois. Você acredita que talvez a direção queria te tirar do lado de Leo?

LS: (Risos) Uma imagem vale mais do que mil palavras, não?

ESPN: Ou seja, a risada mostra que o queriam fazer era te tirar do lado de Messi. Mas por quê?

LS: Não sei, era o que expliquei na coletiva, capaz que incomodasse a eles que alguém se dava bem com Leo, que tinha uma grande relação. Não sei, se influenciava no jogo… Vocês sabem como é minha relação com Leo tanto fora quanto dentro de campo, isso reflete muito, nos buscávamos constantemente, mas não por benefício pessoal, mas da equipe, pois nos entendíamos.

E queriam que Leo jogasse mais com outros companheiros, etc, e isso pode ter a ver, mas não encontro nenhum motivo para nos quererem separados.

Quando chega ao Barcelona, você ouve ‘cuidado com Leo, que não se dá com nenhum atacante…’, daí quando se dá bem com um atacante, espetacular, tem uma grande relação, e agora querem separar?

O que podemos analisar são duas questões: ou que você possa influenciar em suas decisões ou que não se pode colocar outro 9 porque ele não vai gostar.

Serão coisas que eles têm que dizer… Eu tenho também informações que há dois anos no Barcelona dirigentes ofereciam outros atacantes, porque me queriam fora, até que chegou no final que conseguiram fazer, já era algo que vinha há um tempo.

Me criticavam porque tinha operado antes de uma Copa América, porque operei depois do Liverpool, e o que eu dizia? Eram dirigentes e jornalistas que diziam isso, e eles são médicos que sabem que tenho o menisco rompido? Não sabem, não são médicos. Então não ia operar de propósito… Operei porque tinha um menisco rompido.