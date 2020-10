De volta ao Cruzeiro para tentar liderar a retomada do clube na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Felipão falou pela primeira vez como comandante celeste, disse confiar no “plano de recuperação” da diretoria e explicou motivo do retorno.

“O Cruzeiro é muito grande e tem um plano de recuperação, de construção de um novo Cruzeiro, muito interessante. Vamos trabalhar para que esse plano seja seguido com os nossos conceitos. Acredito que o Cruzeiro vive apenas um momento de Série B, mas que não ficará por muito tempo. O Cruzeiro é grande e continuará grande. Apenas atravessa um momento diferente e vamos trabalhar para mudar”, disse.

Na sequência, o técnico explicou por que resolveu retornar ao Cruzeiro depois de 20 anos – Felipão passou pela Toca da Raposa em 2000 e 2001, vencendo a Copa Sul-Minas de 2001.

Divulgação Cruzeiro

“Sempre volto aos clubes que trabalhei porque nos tratamos com muito respeito, com muita admiração. Nunca tive problemas de relacionamento com pessoas que ficaram ou que saíram das equipes. E com o Cruzeiro não foi diferente. Volto pelo respeito que tenho com a história do clube, pela amizade e carinho”, declarou.