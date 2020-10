Pepê é o artilheiro do Gre-Nal em 2020

Na tarde deste sábado, o Grêmio disputou o seu último Gre-Nal de 2020 e terminou invicto com a igualdade por 1 a 1. Em seis jogos, o Tricolor venceu quatro vezes e empatou duas. Além disso, chegou a marca de 11 jogos sem perder do maior rival.

O gol do empate deste fim de semana foi de Pepê, feito que o colocou como o artilheiro do clássico neste ano com dois gols.

O primeiro gol foi no Gre-Nal da Libertadores. No Beira-Rio, ele arriscou de fora da área e venceu Marcelo Lomba. Neste sábado, ele recebeu na grande área e tocou na saída do goleiro para balançar a rede.

Quem fez gol pelo Grêmio contra o Inter em 2020:



Pepê – 2 gols

Maicon – 1 gol

Isaque – 1 gol

Jean-Pyerre – 1 gol

Diego Souza – 1 gol