Pepê faz gol de placa, Diego Souza marca e é expulso, e Grêmio vence Botafogo na Arena

Um gol de placa. Assim pode ser definido o lance de Pepê que garantiu a vitória do Grêmio por 3 a 1 sobre o Botafogo nesta quarta-feira, na Arena do Grêmio.

A partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve de tudo. O Grêmio abriu o placar com Diego Souza, Matheus Babi empatou, Pepê desempatou, Diego Souza foi expulso e, quando o jogo parecia melhor para os visitantes, Pepê voltou a brilhar com um gol de placa.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

O jogo foi movimentado do início ao fim e o primeiro tempo viu as redes serem balançadas uma vez de cada lado.

Aos 34 minutos, um cruzamento da direita encontrou Alisson na segunda trave e o meia gremista ajeitou para o meio. Diego Souza apareceu livre para, de peixinho, abrir o placar em Porto Alegre.

Sete minutos depois, veio a resposta botafoguense. Pedro Raul recebeu na área, ajeitou e Matheus Babi apareceu livre para encher o pé e mandar a partida para o intervalo com o placar de 1 a 1.

Logo no começo da segunda etapa, o Grêmio voltou a liderar. Diego Souza fez um lindo pivô, protegeu e ajeitou com maestria para Pepê, que chegou nas costas da zaga, invadiu a área e soltou a bomba, fazendo 2 a 1 para os gremistas.

Pepê comemora um de seus gols diante do Botafogo Pedro H. Tesch/Agif/Gazeta Press

Minutos depois, Diego Souza voltou a aparecer, mas de maneira negativa. O atacante se enroscou com Guilherme Santos e acabou agredindo o volante do Botafogo com um chute. Após consulta ao VAR, o juiz expulsou o atacante gremista.

Mesmo com um a menos, o Grêmio chegou ao terceiro gol – e de maneira espetacular. Uma troca de passes viu Alisson e Victor Ferraz trocarem passes de primeira sem a bola cair e, da mesma maneira, o lateral serviu Pepê, que chegou batendo de primeira e fez um gol antológico.

O placar se manteve até o final e o Grêmio conseguiu a vitória. Com o resultado, os gremistas pularam 20 pontos e a 10ª colocação. Com 18 pontos, o Botafogo está em 14º.

Grêmio 3 x 1 Botafogo

GOLS: Diego Souza (34′) Pepê (48′, 66′) (GRE); Matheus Babi (41′) (BOT)

GRÊMIO: Vanderlei, Victor Ferraz, Geromel, Rodrigues e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Robinho e Pepê; Diego Souza; Técnico: Renato Gaúcho

BOTAFOGO: Cavalieri, Kevin, Kanu, David Sousa e Victor Luis; Rentería, Caio Alexandre e Guilherme Santos; Matheus Babi, Pedro Raúl e Rhuan; Técnico: Lazaroni

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no fim de semana, pelo Brasileiro.

Sábado, 17/10, 21h*, São Paulo x Grêmio

Segunda-feira, 19/10, 20h*, Botafogo x Goiás

*horário de Brasília