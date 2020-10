Pepê faz golaço, mas Inter arranca empate por 1 a 1 com Grêmio em Gre-Nal com duas expulsões

Grêmio e Internacional empataram por 1 a 1, neste sábado, na Arena, pela abertura da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um Gre-Nal de 2º tempo emocionante.

O Colorado deixa o campo até com “gosto de vitória”, já que arrancou a igualdade quando atuava com um jogador a menos (Musto foi expulso).

O Imortal, porém, mantém sua série de 11 clássicos sem perder, enquanto o treinador do Inter, Eduardo Coudet, continua sem ganhar do Tricolor.

Em campo, o 1º tempo foi de muito estudo entre as equipes, com Grêmio ligeiramente melhor, mas sem grandes chances de gols para nenhum dos lados.

Na etapa complementar, porém, aconteceu de tudo um pouco, e o duelo ficou emocionante!

Aos 8 minutos, Diego Souza fez excelente pivô e deu com açúcar para Pepê, que invadiu a área e deu leve toque por cima de Lomba para abrir o placar.

Mais um golaço na temporada para o garoto, que anotou cinco vezes nas últimas seis partidas do Imortal.

O Inter, então, se mandou para cima em busca do empate, e teve chance claríssima com Thiago Galhardo, aos 20. No entanto, o artilheiro bateu torto e perdeu.

As esperanças coloradas enfraqueceram aos 24, quando Musto deu cotovelada em Diego Souza e levou cartão vermelho direto do árbitro Raphael Claus.

Apenas três minutos depois, todavia, Edenílson tentou jogada na área e a bola bateu na mão do lateral Cortez: pênalti.

Thiago Galhardo pediu a bola e bateu no cantinho de Vanderlei, que quase pegou, mas viu a bola morrer no fundo das redes.

Aos 37, Cortez deu entrada dura, levou seu 2º amarelo e também foi expulso, deixando as duas equipes com 10 em campo.

Os minutos finais foram de tirar o fôlego, mas o Gre-Nal acabou mesmo empatedo em 1 a 1.

Com o resultado, o Grêmio segue mal na tabela do Brasileirão, apenas em 14º lugar (14 pontos).

Já o Inter ainda está em 2º, com 22 pontos, mas pode ver o Atlético-MG (24 pontos e dois jogos a menos) abrir frente na liderança.

Grêmio 1 x 1 Internacional

GOLS: Grêmio: Pepê Internacional: Thiago Galhardo (pênalti)

GRÊMIO: Vanderlei; Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Cortez; Darlan (Luiz Fernando), Lucas Silva (Diogo Barbosa) e Matheus Henrique; Alisson (Robinho), Pepê e Diego Souza (Guilherme Azevedo) Técnico: Renato Gaúcho

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Cuesta e Uendel; Musto, Edenílson, Patrick e Boschilia (Pottker); Thiago Galhardo e Abel Hernández (D’Alessandro) Técnico: Eduardo Coudet

Lance de jogo entre Grêmio e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro Ricardo Duarte/SC Internacional

428º clássico Gre-Nal na história

O Inter teve 59% de posse de bola no 1º tempo, mesmo fora de casa

O Grêmio finalizou 9 vezes no 1º tempo, contra só 2 do Inter

O Grêmio deu 2 chutes certos no gol no 1º tempo, contra 0 do Inter

8º gol de Pepê em 21 jogos pelo Grêmio na temporada

5º gol de Pepê nos últimos 6 jogos pelo Grêmio

2ª expulsão de Musto em Gre-Nal na atual temporada

15º gol de Thiago Galhardo em 31 jogos pelo Inter na temporada

8º gol de Thiago Galhardo em batidas de pênalti na temporada

11º Gre-Nal seguido do Grêmio sem perder para o Inter

Classificação

– Grêmio: 14º lugar, com 14 pontos

– Internacional: 2º lugar, com 22 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no meia de semana, pelo Brasileiro.

Quarta-feira, 07/10, 19h15*, Grêmio x Coritiba

Quinta-feira, 08/10, 21h*, Red Bull Bragantino x Internacional

*horário de Brasília