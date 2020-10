Perdi o controle das finanças! – E agora?

Perda de controle das finanças?

Muitas vezes, a empresa perde o controle sobre a rotina financeira. Sendo assim, não sabe ao certo quanto dinheiro está parado por não receber, ao passo que também não sabem exatamente o quanto deve.

Então, para alinhar essas demandas, deve tomar algumas ações importantes.

Pagamentos e Recebimentos – A Fonte das Finanças

Mantenha os pagamentos e recebimentos sempre registrados na data do fato gerador, isso evita que os valores se percam e ajuda na projeção do fluxo de caixa.

Datas são fundamentais

Organize suas obrigações pela data de pagamento. Se possível, as antecipe sempre visando um percentual de desconto.

Visto que em eventual falta de recursos, pode renegociar ou buscar crédito junto aos bancos e financeiras.

Juros de crédito ou Juros de dívidas?

Prefira por pagamentos de juros por obtenção de crédito do que por saldo devedor.

Acompanhe seus recebíveis e use as datas de vencimento como indicadores para suas finanças, como a negociação com seus fornecedores.

Quite obrigação com recebíveis

Assim sendo, suas obrigações ficam quitadas com seus direitos de recebimentos.

A organização das suas finanças são ferramentas para evitar e controlar a inadimplência.

Por isso, mantenha esses dados em constante atualização e faça cobranças periódicas.

Boa relação ao negociar

Lembre-se de manter uma boa relação de negociação com seus clientes, visto que os problemas financeiros são passageiros, ao passo que um devedor de hoje, pode ser um fiel cliente amanhã.

Acompanhe sua gestão

Por fim, acompanhe essas atividades, de modo que não perca as datas, pode usar o Trello para esse acompanhamento das finanças.

A atualização do seu fluxo de caixa se dá em tempo real. Sendo assim, essas são algumas formas de organização do fluxo financeiro.

Tomando essas ações pode retomar o controle financeiro do seu negócio. Todavia, procure manter seus planejamentos estratégicos em dia para que não ponha em risco o seu negócio.

Controlar suas finanças é um dos caminhos para seu sucesso!