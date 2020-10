Perigo aéreo! Brasileirão já teve mais de 50 gols de cabeça nessa edição

Heitor cruza e Thiago Galhardo marca. Oito minutos depois, Edenílson é quem levanta na área para o artilheiro do Campeonato Brasileiro estufar as redes novamente e decretar o 2 a 0 do Internacional pra cima do Red Bull Bragantino, nessa quinta-feira. Dois gols de cabeça, algo que tem sido comum nesse Brasileirão.

Dos 327 gols anotados na competição até agora, em 135 partidas, 57 foram feitos de cabeça. A média, de 17,4%, é um pouco inferior a do ano passado (20%), quando foram marcados 176 tentos em cabeceio de um total de 876. Em contrapartida, alguns destaques individuais já aparecem.

Thiago Galhardo, do Internacional, principal goleador do Brasileirão com 12 gols, anotou quatro deles desta forma. Mesmo número alcançado por Renato Kayzer, que iniciou o campeonato no Atlético Goianiense e hoje defende o Athletico Paranaense. O ex-vascaíno marcou todos os seus quatro tentos de cabeça.

Em 2019, quem liderou o ranking no fim da competição foi Eduardo Sasha, então no Santos – hoje o atacante atua no Atlético Mineiro -, com cinco, apenas um a mais que a dupla. Veja quem são os principais cabeceadores do Brasileiro 2020:

JOGADORES COM MAIS GOLS DE CABEÇA NO BRASILEIRO 2020

– Dados do Sofascore

1º – Thiago Galhardo – Internacional – 4 gols

Renato Kayzer – Atlético-GO/Athletico – 4 gols

3º – Madson – Santos – 3 gols

4º – Luciano – Grêmio/São Paulo – 2 gols

Danilo Avelar – Corinthians – 2 gols

Jô – Corinthians – 2 gols

Cléber – Ceará – 2 gols

Saldanha – Bahia – 2 gols