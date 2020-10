PERÍODO REGENCIAL: entenda de uma vez essa matéria que vai estar no seu concurso!

O que foi o Período Regencial?

O artigo de hoje vai trazer um breve resumo sobre tudo que você precisa saber para resolver as questões de História do Brasil sobre Período Regencial!

Lembre-se de estudar muito bem esse assunto, já que ele é recorrente em diversas provas nacionais.

Resumo:

O Período Regencial é um período de transição. Ele se inicia em 1831, com o fim do Primeiro Reinado, e acaba em 1840, com o início do Segundo Reinado.

O seu contexto é extremamente conturbado e de instabilidade política. Lembre-se das revoluções liberais que estavam acontecendo na Europa em 1830.

No Brasil, temos dois partidos: Restauradores (conservadores) X Progressistas (liberais), que disputam o poder entre si.

As Regências

O Período Regencial, devido à sua instabilidade, vai ser dividido em diversas regências.

A primeira delas é a Regência Trina Provisória, com 3 governantes e que dura apenas 3 meses (por isso o nome provisória).

Em 1831, é importante lembrar que é criada a Guarda Nacional, que deveria proteger cada província e fortalecer o federalismo (autonomia entre os Estados)

Em 1834, o Ato Adicional é criado e, junto com ele, as Assembleias de Província e as Regências comandadas por somente um indivíduo.

Regência Una de Diogo Feijó:

Avanço liberal

Feijó renuncia, diante da ameaça de separação das províncias e revoltas.

Regência Una de Araújo de Lima :

Regresso Conservador (anula reformas liberais) e c entralização do poder, diminuindo a autonomia de cada província.

Os elementos mais importantes do Período Regencial são as suas revoltas:

Cabanagem:

1835-1840

Província do Grão-Pará (Atual Pará)

(Atual Pará) Povo assume poder por 5 anos

Pedem terras e melhores condições de vida

Povo faz oposição ao governo

São duramente reprimidos

Revolta dos Malês:

1835

Afro-descendentes islâmicos (escravos) . Queriam formar uma república islâmica.

. Queriam formar uma república islâmica. Acontece na Bahia

Repressão violenta

Sabinada:

1837 – 1838

Bahia

Queriam a proclamação de uma república da Bahia até D. Pedro II atingir a maioridade

Classe média (Dr. Sabino)

Repressão violenta pelo governo

Balaiada:

1838 – 1841

Maranhão

Pobres, escravos e quilombolas

Causaram desordem social, pedindo melhores condições e fim da exploração

Reprimidos pela elite (Barão de Caxias)

Farroupilha:

1835 – 1845

Rio Grande do Sul

Maior guerra civil brasileira

Pediam maior autonomia

O estopiam foram os altos impostos cobrados pelo governo sobre o charque (carne que exportavam)

(carne que exportavam) Eram contra a nomeação de um presidente da província que não fosse do local

que não fosse do local Princípio republicano e separatista (Anita e Giuseppe Garibaldi)

Proclamam-se duas repúbublicas: Riograndense (RS) e Juliana (SC)

Acordo de Poncho Verde (1845): r eintegração das duas repúblicas ao Império , a nistia aos participantes , d iminuição dos impostos sobre o charque , d ireito de escolha do presidente da província e i ncorporação das tropas farroupilhas ao Exército Brasileiro

Gostou do resumo sobre Período Regencial? Bons estudos!