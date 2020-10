Persona – Direcione seu Conteúdo

Dicas para avaliar a Persona no Marketing Digital

Falamos sobre a Persona do seu negócio. Todavia, a persona na verdade é o perfil ideal do seu cliente.

Sabemos a diferença entre a persona e o público-alvo. No entanto, você sabe como realizar esse mapeamento?

Conteúdo direcionado

Dentro do seu marketing de conteúdo, o ideal é que gere conteúdo direcionado à essa persona. Por isso, vamos te dar algumas dicas para que esse encontro ideal seja possível.

Identificação

Após avaliar as métricas, respostas de avaliações e informações que conseguiu através de cadastros, obterá um mapeamento mais real para a sua persona.

Todavia, não basta apenas ter essas informações, precisa direcionar suas ações.

Informações Técnicas

Informações técnicas em excesso não cabem no marketing digital. Uma vez que sabemos essas informações estão fora das regras do SEO. No entanto, depende do nicho de atuação, elas são necessárias.

Você Pode Gostar Também:

Sendo assim, evite-as se a sua persona não consome essas informações. Exemplo, se a sua persona é jovem, dificilmente essas informações serão úteis.

Estudos integrais

Trechos que informam os estudos de forma integral, como institutos variados ou percentuais geralmente não interessam à persona. Lembre-se de que não são interessantes ao SEO. Todavia, tente deixar seu conteúdo coerente ainda que não informe a exatidão dos dados.

Benefícios são bons, mas nem tanto

Esse subtítulo ficou estranho para você? Mas é assim que muito do seu conteúdo é descartado pela persona.

Não adianta citar benefícios de algo que não é o foco do seu conteúdo, ao passo que O SEO também considera a relevância do seu conteúdo.

Sendo assim, se está falando de vitamina C, foque na laranja, a banana é conhecida pelo potássio. Entendeu o foco?

No exemplo que citei, não deixa de falar das frutas, entretanto, estou desfocando o conteúdo.

Títulos óbvios

Se no seu marketing de conteúdo você insere um vídeo, não escreva a palavra vídeo. O seu cliente é inteligente e não gosta dessas obviedades.

Coloque no vídeo o assunto principal do vídeo, certamente será mais atrativo à persona, e também às regras do SEO.