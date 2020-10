Personalização é a marca do marketing digital

Personalização do marketing digital

A personalização dentro do marketing digital é um aspecto fundamental, uma vez que o marketing digital objetiva que a marca se destaque no mercado.

Para que uma marca se destaque ela precisa ser diferente das concorrentes, precisa ser personalizada.

Todavia, a personalização da marca não diz respeito somente ao destaque da marca em si, é também sobre a experiência que essa marca oferece ao seu cliente.

Tudo feito sob medida para a necessidade do cliente

O cliente tem a impressão de que aquela marca sabe do que ele precisa, e sempre sugere produtos similares aos que ele compra, é como se fosse feito tudo feito para ele, e é exatamente isso.

Personalização é humanização

A personalização é uma humanização da empresa com o cliente, principalmente no que diz respeito ao atendimento.

Entretanto, essa humanização ocorre nas áreas de suporte e pós-vendas, sendo todo o relacionamento com o cliente humanizado e personalizado.

Sem burocracias no relacionamento com o cliente

É uma forma de acabar com a burocracia dentro do relacionamento com o cliente. Uma forma muito efetiva de personalizar o atendimento ao cliente é através das ferramentas de integração omnichannel.

Omnichannel é uma forma de personalizar a sua marca

A tecnologia omnichannel permite que as empresas unifiquem seus canais de atendimento e personalize-os.

Assim sendo, os clientes podem ter acesso a vários canais de atendimento que estão personalizados, como chatbot, WhatsApp, atendimento telefônico, dentre outros.

A ferramenta omnichannel ainda permite que possa personalizar o site, sugerindo produtos e agregando valor às marcas.

Personalização é fidelização

A personalização dentro do marketing digital é uma ferramenta de fidelização ao cliente. O relacionamento humanizado cria um vínculo com o cliente, e esse vínculo é fundamental para que a marca tenha credibilidade e engajamento nas redes sociais.