Perto do Dia das Crianças, pai utiliza o projeto ‘O Timão é a Sua Casa’ e presenteia o filho com totem

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, diante do Santos, na Neo Química Arena, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e contará mais uma vez com a presença “virtual” de seus torcedores, mesmo com os portões fechados por conta da pandemia de coronavírus.

Anunciado em maio, o projeto “O Timão é a Sua Casa” permite que a torcida adquira fotos personalizadas que ficarão expostas na casa corintiana até o fim de 2020 ou até o retorno do público aos estádios. São duas as possibilidades de interação disponíveis para os alvinegros: a aplicação de fotos da torcida em um bandeirão ou totens personalizados distribuídos nas cadeiras do estádio.

Anderson de Lima Soares aproveitou a proximidade do Dia das Crianças, optou pela imagem em totem e decidiu homenagear o filho Victor, de 12 anos.

Corintiano fanático, Anderson, descobriu a ação por meio das redes sociais e teve a ideia de presentear o filho com o totem. Dentre as opções de compra disponíveis, o assistente de logística optou pelo plano VIP, que dá ao torcedor a chance de obter uma réplica do totem autografada pelo elenco corintiano, além de garantir sua presença “virtual” nas partidas.

– Já fomos a muitos jogos na Arena. Estávamos na despedida do Tite, contra o Botafogo, que foi o jogo que mais me emocionou. Sempre acompanho as notícias do Corinthians e descobri esse projeto pelas redes sociais. Não pensei duas vezes e resolvi homenagear o Victor. É um sentimento de estar presente com o time nos jogos, passando uma energia positiva aos atletas – contou.

– O Vitor só soube da compra do totem na hora de tirar as fotos. Enviamos e a aprovação veio logo em seguida. Ver o sorriso dele naquele momento foi gratificante e valeu todo o investimento. Depois de algum tempo, o totem autografado chegou e pudemos ver o resultado de perto. Ele reagiu com um sorriso e um Vai Corinthians – completou o torcedor alvinegro.

A ativação foi desenvolvida pela ESM Sports Business, empresa de marketing esportivo. Como foi dito acima, além da aplicação de fotos em um bandeirão, o torcedor pode adquirir totens personalizados distribuídos nas cadeiras do estádio. Os preços da experiência vão de R$49,99 até R$299,00 para o público geral, com desconto de 25% para membros do Fiel Torcedor.