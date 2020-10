É dia de Brasil, fã de esportes!

Depois da goleada tranquila contra a Bolívia, a seleção brasileira volta a campo nesta terça-feira, às 21h00, contra o Peru.

Os comandados de Tite vão em busca da segunda vitória consecutiva pelas eliminatórias sul-americanas.

As seleções se enfrentam no Estádio Nacional do Peru.

E quem sai vitorioso do duelo, fã de esportes?

Fique com a gente e acompanhe em tempo real o jogo do Brasil.