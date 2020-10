Peru x Brasil: desfalques, prováveis escalações, onde assistir

A Seleção Brasileira de futebol volta aos gramados nesta terça-feira para enfrentar a equipe do Peru, às 21h (horário de Brasília), no estádio Nacional de Lima, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Apesar de não adiantar o time, o técnico Tite afirmou que irá manter a base da equipe que goleou a Bolívia na estreia.

No último domingo, os convocados fizeram o primeiro treino com bola, desde a vitória por 5 a 0 contra a Bolívia, na sexta-feira, ainda no CT Joaquim Grava, em São Paulo. A última atividade prática antes da partida aconteceu na manhã desta segunda e definiu que o zagueiro Thiago Silva será o capitão.

Além de marcar o reencontro das seleções que decidiram a última Copa América, a partida diante do Peru será a de número 50 para o técnico Tite no comando da Seleção. O treinador tem um bom aproveitamento com 35 vitórias, 10 empates e apenas quatro derrotas. São 105 gols marcados e 17 sofridos.

Atualmente em quinto lugar na Eliminatórias com apenas um ponto conquistado, o Peru busca sua primeira vitória para subir na tabela. O técnico Ricardo Gareca não poderá contar com seu capitão Paolo Guerrero, que está lesionado.



FICHA TÉCNICA:

PERU X BRASIL

Local: Estádio Nacional, em Lima, no Peru

Data/Horário: 13 de outubro de 2020, às 21h

Árbitro: Julio Bascuñán (Chile)

Árbitro de vídeo: Piero Maza (Chile)

Onde acompanhar: EI Plus e no tempo real no LANCE!.



Provável escalação do Peru:

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Pedro Aquino; André Carrillo, Christofer Gonzales e Jefferson Farfán (Raúl Ruidíaz). Técnico: Ricardo Gareca.

Desfalques: Paolo Guerrero (lesionado) e Cueva (Sentiu dores na coxa no último jogo)

Provável escalação do Brasil: Weverton, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro e Douglas Luiz; Everton (Richarlison), Philippe Coutinho e Neymar; Roberto Firmino. Técnico: Tite

Desfalques: Alisson e Gabriel Jesus (cortados por lesão)