Peru x Brasil vai passar na Globo? Saiba onde assistir ao vivo e online · .

Depois de estrear nas Eliminatórias da Copa de 2022 com goleada por 5 a 0 sobre a Bolívia, a Seleção Brasileira volta a entrar em campo nesta terça-feira (13), às 21h, contra o Peru. Disputado em Lima, o duelo ao vivo e online terá transmissão dos streamings EI Plus e Unio –não vai passar na Globo nem no SporTV.

A opção para o torcedor brasileiro acompanhar o duelo é o EI Plus, plataforma da Turner que comprou oito jogos das duas primeiras rodadas das Eliminatórias, três da abertura e todos os cinco desta segunda. A TNT não vai exibir o confronto. Dessa maneira, não haverá transmissão na TV.

O EI Plus, que mostra confrontos entre oito times do Brasileirão e competições como a Champions League, pode ser utilizado por site e aplicativo, com mensalidade de R$ 19,90 (ou R$ 13,90 por mês no plano anual) e está disponível para celulares, computadores, tablets e smart TVs.

A assinatura permite até dois dispositivos com acesso simultâneo. Também é possível acompanhar pelo UOL Esporte Clube, com custo mensal a partir de R$ 19,90 –os sete primeiros dias são grátis. A narração de Peru x Brasil será de André Henning, com comentários de Mauro Beting, Vitor Sergio Rodrigues e Péricles Bassols.

Além do EI Plus, também é possível acompanhar pelo streaming Unio, que comprou um pacote igual ao do Esporte Interativo nas Eliminatórias. Para assistir ao vivo, basta acessar brasil.unio.tv. O serviço cobra uma assinatura de US$ 5,49 (R$ 30,73) para liberar as partidas da segunda rodada das Eliminatórias.

A competição tem uma novidade nos direitos de exibição. Ao contrário de temporadas anteriores, quando uma emissora acertava com a Conmebol a compra pelo pacote total de partidas das Eliminatórias, agora é necessária a negociação com a seleção mandante.

Como o Grupo Globo só possui acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a AFA (Associação do Futebol Argentino), as partidas como visitante de Brasil e Argentina não poderão ser exibidas na Globo e no SporTV, que não transmitirão nenhum confronto da segunda rodada das Eliminatórias.

Os duelos do Brasil contra Uruguai, Paraguai, Colômbia, Chile, Equador, Bolívia e Venezuela fora de casa ainda são uma incógnita. O Grupo Globo negocia com as respectivas confederações e é possível que chegue a um acordo para as próximas rodadas.

Os contratos do EI Plus e da Unio, que são parceiras do grupo Mediastream para transmissões online, foram feitos apenas para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias. Ou seja, o próximo jogo do Brasil fora de casa, marcado para 17 de novembro contra o Uruguai, ainda não tem exibição definida nem na TV nem no online.

Seleção Brasileira ao vivo

Veja as outras cinco partidas da segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022 que terão transmissão do EI Plus e da Unio nesta terça-feira (13):

17h – Bolívia x Argentina

18h – Equador x Uruguai

19h – Venezuela x Paraguai

21h – Peru x Brasil

21h30 – Chile x Colômbia