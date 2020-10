Perverso, Alberto arranca a ‘língua’ de Ester; saiba por quê · .

Prisioneira de Alberto (Igor Rickli), Ester (Grazi Massafera) também perderá a sua “língua” em Flor do Caribe. Depois de flagrar a mulher ao telefone com Cassiano (Henri Castelli) para avisá-lo sobre uma emboscada, o herdeiro dos Albuquerque deixará a jovem incomunicável –ele confiscará seu celular na novela das seis.

Após pedir o divórcio, a filha de Samuel (Juca de Oliveira) conhecerá os calabouços do “castelo nazista” de Dionísio (Sérgio Mamberti). Ela permanecerá trancada em seu quarto, como um bicho, em cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 12.

A protagonista de Grazi Massafera, no entanto, conseguirá alertar o piloto de avião sobre um pacto diabólico entre o seu marido e dom Rafael (César Troncoso). Os dois vão se unir novamente para atirar o irmão de Taís (Débora Nascimento) de volta ao inferno.

O pai de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel), inclusive, voltará da América Central com um agente da lei encarregado de colocar o aeronauta atrás das grades, mas os seus planos serão frustrados pela companheira.

Às escondidas, ela advertirá o aviador sobre o perigo iminente. “Cassiano, eu não tenho muito tempo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Não volta para casa. O Alberto trouxe um delegado da Guatemala para te prender”, avisará ela, às pressas, antes de ser interrompida pelo antagonista de Igor Rickli.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Ester (Grazi Massafera) e Alberto (Igor Rickli) na trama

Linha cruzada

O mau-caráter ainda se divertirá com as mentiras contadas por Ester para escapar do flagrante. “Eu tive um problema na ONG e, com essa confusão toda, tive que desmarcar uma reunião”, inventará a mãe de Samuca (Vitor Figueiredo) na novela escrita por Walther Negrão.

Cara de pau, Alberto arrancará o aparelho de suas mãos. “Última ligação: Cassiano. Então era tudo uma farsa, esse choro, essa decepção, esse desespero todo? Conseguiu avisar o seu amante que a polícia está atrás dele?”, pressionará o milionário.

Ela confirmará com a cabeça. “Ótimo, porque além de um bandido procurado, ele passa também a ser um fugitivo. Mais um item para a extensa ficha criminal do seu Cassiano”, zombará o crápula.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

