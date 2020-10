Pesquisa de Satisfação do Cliente – Aplicação

Como Aplicar a Pesquisa de Satisfação do Cliente

A pesquisa de satisfação do cliente é uma maneira de entender o alinhamento dos seus processos.

Sabemos a importância de ouvir o cliente, ao passo que é através dele que a empresa recebe o feedback mais importante.

A aplicação da pesquisa de satisfação deve ser feita de acordo com o seu segmento e ramo, bem como considerando as suas particularidades e público-alvo. No entanto, há algumas formas aplicação.

Pesquisa de Satisfação online

Há formas online e gratuitas de aplicar pesquisas online. Sendo assim, essa pesquisa pode ser aplicada por empreendedores que atuam através de ecommerce e/ou loja física.

Pode usar formulários próprios do Google, ou ainda softwares próprios de pesquisa.

Alguns sites ecommerce possuem pesquisas de satisfação do cliente pós finalização da compra, sendo uma forma eficiente de mensurar os resultados. O Ebit presta esse tipo de serviço.

Consultorias especializadas

As consultorias fazem um levantamento da sua empresa, bem como aplica questionários que vão de encontro as suas necessidades.

Além de questionários online, as consultorias fazem pesquisas diretamente no seu ponto de venda, seja de forma clara ou através de clientes ocultos. Ou seja, um consultor se passa por um cliente e avalia a sua equipe.

Entretanto, esse tipo de serviço pode ser mais viável para empresas de médio e grande porte. No entanto, um pequeno empreendedor pode analisar a viabilidade para seu negócio.

Formulários por email

Falamos sobre email marketing e como pode usar essa forma de comunicação. Todavia, muitas empresas não utilizam essa ferramenta em sua totalidade.

É verdade que em meio a tantas formas de comunicação, a empresa fica na dúvida sobre a usabilidade. Entretanto, é ainda uma forma muito boa de comunicação com o cliente.

Pode enviar pesquisas de satisfação por email, quando já possui um mailing. Sendo assim, pode conseguir emails dos seus clientes através de estratégias simples, como ebooks e promoções.

Assim sendo, o cliente preenche os dados e você os utiliza em situações como essas, em que precise da opinião direta do seu cliente.