PESQUISA: Em Maceió, Alfredo e JHC têm empate técnico; Davi Filho cresce e alcança 15%

Pesquisa feita uma semana após o início do guia eleitoral mostra tendência de disputa dos três pelo segundo turno



A pesquisa de intenção de votos feita pelo Ibrape e divulgada nesta segunda-feira (19) mostra um empate técnico entre o candidato de Renan Filho e Rui Palmeira, Alfredo Gaspar, com 27%, e JHC, com 25%, dentro da margem de erro. Em seguida, figura Davi Davino Filho (PP), com 15%. Os números detalham que o candidato do Progressistas cresceu 10 pontos percentuais após o início do guia eleitoral, em comparação com a pesquisa do Ibope, divulgada no dia 9 de outubro. Os dados da pesquisa reforçam o cenário de segundo turno na disputa pela Prefeitura de Maceió.

Na quarta colocação, ainda de acordo com os números do Ibrape, está Cícero Almeida (DC), com 6%. Josan Leite (Patriota), Lenilda Luna (UP), Ricardo Barbosa (PT) e Valéria Correia (Psol) tiveram 1% cada. Cícero Filho e Corintho Campelo não pontuaram. Indecisos são 17% e brancos e nulos somam 6%. Sob o registro AL*07716/2020, a pesquisa foi realizada com duas mil pessoas, entre os dias 14 e 16 deste mês. A margem de erro é de 2,19% e o nível de confiança é de 95%.

Na espontânea, a ordem dos primeiros colocados se repete. Alfredo Gaspar de Mendonça fica com 22,7%, JHC 20,2% e Davi Davino Filho com 11,4%. Em seguida vem Cícero Almeida com 3,6%. Josan Leite, Ricardo Barbosa, Cícero Filho, Valéria Correia, Lenilda Luna e Corintho Campelo ficaram abaixo de 1%. Os que disseram que não sabem são 40%.

Rejeição

Entre os três primeiros colocados, a maior rejeição é do emedebista Alfredo Gaspar de Mendonça, com 10%, seguido por JHC, com 9%. No geral, quem lidera a rejeição é o ex-prefeito Cícero Almeida, com 34%, seguido de Cícero Filho, com 11%. Davi Davino Filho tem 7% de rejeição, Valéria 6%, Corintho Campelo e Josan Leite 5% e Lenilda Luna tem a menor rejeição com 4%.

Fonte: Gazetaweb.com