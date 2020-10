Pesquisa indica mudanças no torcedor de futebol do futuro

O Brasil é conhecido pela sua paixão pelo futebol e por outros esportes. Seja por motivos estéticos ou de lazer, a prática de atividades físicas é algo muito popular entre os brasileiros, que vêm acompanhando as mudanças no setor em todo o mundo.

Para quem acompanha futebol por prazer ou profissão, como estudantes da faculdade de Educação Física ou Jornalismo, estar atento às previsões para o setor é muito importante.

De acordo com pesquisa divulgada pela European Club Association, conhecida como “Fan of the Future: Defining Modern Football Fandom”, ou, em português, “O fã do futuro: definindo o fã moderno do futebol”, um dos pontos essenciais para os clubes de esporte é perceber as mudanças entre os torcedores, para continuar oferecendo a melhor experiência.

A European Club Association é uma organização independente que reúne diversos clubes profissionais de futebol da Europa. Na pesquisa, no entanto, também foram ouvidas as torcidas de clubes brasileiros.

O relatório foi produzido a partir da escuta de 14 mil torcedores de sete mercados. Além do Brasil, foram ouvidas as torcidas de times de Espanha, Grã-Bretanha, Holanda, Alemanha, Polônia e Índia. Os participantes tinham idade entre 8 e 64 anos, mas, em alguns tópicos, as respostas de participantes com menos de 13 anos não foram tabuladas.

Sinal de alerta para os clubes profissionais

A pesquisa levantou que 40% dos entrevistados com faixa etária entre 16 e 24 anos não tinha qualquer interesse por futebol. Isso é uma questão alarmante para os clubes profissionais, que, dentro de alguns anos, poderão perder uma grande parte de sua torcida.

Porém, entre a faixa etária de 8 e 15 anos, 84% dos entrevistados apresentam grande interesse por futebol. Esse dado ajuda a tranquilizar os grandes públicos, que esperam por mais gerações que tenham grande interesse no esporte.

O relatório também apontou que o futebol continua representando a grande preferência entre os torcedores dos sete mercados pesquisados. No geral, ele representa 38% da preferência dos torcedores desses países, ficando em primeiro lugar entre os esportes mais populares.

Em seguida aparecem os esportes a motor, com 17% da preferência, basquete e tênis, com 14%, e voleibol, com 13%. A exceção é a Índia, em que o críquete é o mais popular entre as opções citadas pelos pesquisadores.