Pesquisa revela em quais países os brasileiros gostariam de estudar

Quais os destinos mais desejados pelos estudantes brasileiros que querem fazer intercâmbio? Bom, isso foi o que uma pesquisa da University of Southern California constatou.

A entidade avaliou o perfil e as aspirações dos universitários brasileiros em relação aos estudos em outro país. E de acordo com o balanço, países da Europa, assim como o Estados Unidos e o Canadá lideram a lista.

Alguns dos universitários brasileiros participantes da pesquisa, a saber, nunca estudaram no exterior. Então avaliou-se o desejo que eles têm de realizar isso futuramente.

Do total, 30,74% dos estudantes escolheram países europeus para o destino ideal para seus estudos. 30,29% responderam que iriam para Estados Unidos se decidissem obter uma formação no exterior. E 27,94% optariam pelo Canadá, também no hemisfério norte, para realizar esse intercâmbio acadêmico.

Estudantes com experiência de intercâmbio

O estudo também ouviu a opinião de universitários brasileiros que já tiveram a oportunidade de estudar fora.

De acordo com esse grupo, os EUA lideram a lista de desejos, com 42,45% dos votos. A motivação para essa preferência se dá por conta da facilidade pelo idioma local ou então receber influência de amigos que já estiveram lá para estudar. Além disso, alguns relataram ter relacionamentos em estados americanos.

A pesquisa entrevistou 604 brasileiros matriculados em cursos superiores entre 10 de outubro de 2019 e 30 de março de 2020.

Interesses de formação no exterior

82,91% dos participantes da pesquisa, a saber, nunca tinha estudado em outro país. Destes, mais de 86% indicaram vontade de morar fora algum dia com o intuito de obter formação acadêmica.

Entre os modelos de curso mais visados estão a “Graduação”, “Pós-Graduação” e “Curso de idiomas”. A formação no ensino superior, por exemplo, vigorou com o interesse de 60%.

Já em relação aos planos para o futuro, a maioria dos universitários respondeu que desejam “morar e trabalhar no Brasil”, ou seja, 57,08% dos entrevistados. Em seguida aparece “morar e trabalhar no exterior”, opção de 30% dos respondentes.

Nesse ponto também há diferença entre quem já estudou fora e quem nunca foi. Entre os brasileiros que já estudaram fora, 46,83% disseram que pretendiam, no futuro, morar e trabalhar no exterior. 37,99% afirmaram querer morar e trabalhar no Brasil, deixando em segundo lugar essa opção.

