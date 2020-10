Péssima partida de Adrián faz Liverpool buscar por substituto

Após a péssima atuação de Adrián contra o Aston Villa, em que os Reds saíram derrotados por 7 a 2, faz com que o Liverpool busque um substituto no mercado. De acordo com o “Mirror”, Jack Butland, do Stoke City, é o escolhido.

A janela de transferências nacional ainda está aberta na Inglaterra. O negócio seria aproveitado, uma vez que Butland perdeu espaço no Stoke City para Adam Davies.

Butland assinou pelo Stoke em 2013. Desde então, atuou em 168 partidas e sofreu 235 gols.