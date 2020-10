Petraglia é ofendido por jornalista e faz ameaça: ‘Reforce sua segurança’

O presidente do Athletico Paranaense, Mauro Cesar Petraglia, foi ofendido por um jornalista pelo Twitter, após a derrota do Furacão para o Flamengo, no Maracanã, no fim da tarde de domingo. O cartola foi marcado na publicação e respondeu fazendo uma ameaça.

– Você me conhece seu pulha, venha me ofender pessoalmente seu canalha! Vou lhe dar um conselho, olho na nuca e reforce sua segurança! – disse. Na postagem, o jornalista compartilha uma foto de Pedro, do Flamengo, e usa palavras ofensivas de cunho homofóbica para atingir Petraglia.

No Twitter, muitos usuários da rede social se posicionaram em defesa do dirigente athleticano.

– Um JORNALISTA qualquer dizendo palavras de baixo calão para um presidente de um clube de futebol, que feio hein! – recriminou um homem.

– Rapaz mas se você conseguiu ser jornalista falando tanta merda, eu consigo ser astronauta de olhos fechados – ironizou outro.