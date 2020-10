Phil Spencer crê que Xbox Series S venderá mais que Series X em longo prazo

Em uma entrevista publicada hoje (16), Phil Spencer compartilhou suas opiniões sobre os futuros consoles da Microsoft, como o fato de acreditar que o Series S provavelmente irá superar as vendas do X em longo prazo e pode até carregar jogos mais rapidamente devido à sua resolução menor.

“Para ser honesto, o Series S me surpreendeu em termos de desempenho. E acredito que, ao longo da geração, nossa expectativa é que o preço realmente importe mais e veremos o S vender mais”, explicou Spencer.

(Fonte: Microsoft/Divulgação)Fonte: Microsoft

Aparentemente, a empresa está apostando que a diminuição de performance não é tão importante quanto um preço mais em conta, e que o Series S possa ser uma forma eficaz de atrair os jogadores de Xbox 360 que não adquiriram o aparelho desta geração ou que possam ter optado pelo PlayStation 4.

“Talvez comprar dois consoles de US$ 500 (que serão vendidos por R$ 4.999 aqui no Brasil) seja mais difícil, então pensamos ‘Ei, vamos nos certificar de que temos algo para chamar a atenção para adquirir outro aparelho'”, afirmou Phil.

Ele também não negou o trabalho adicional que os desenvolvedores estão enfrentando para lidar com os dois consoles com especificações diferentes. “Com certeza dá trabalho. Não há dúvidas sobre isso. O fato de você ter dois padrões de desempenho agora, não vou tentar dizer que é o mesmo do que ter uma. Não é. Estamos fazendo isso porque queremos expandir o mercado”, disse o chefe da divisão Xbox.

O Xbox Series S/X será lançado em 10 de novembro deste ano.