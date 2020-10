Phil Spencer diz que ‘não parece sustentável’ dar suporte ao Switch

Não é segredo e todos sabem que a união entre Xbox e Nintendo renderam bons frutos para a comunidade de jogadores. Aparentemente, essa união pode estar com os dias contados, pois Phil Spencer declarou em entrevista recente ao portal Kotaku que “não parece sustentável” dar suporte de jogos da Xbox Games Studios para a Big N.

Spencer exaltou a facilidade de firmar acordos com a Nintendo e que ambas as empresas “trabalham de forma muito sinérgica, em termos de tentar fazer o mercado crescer”.

Todavia, Spencer explicou que “não parece sustentável” considerar os jogos do Xbox caso a caso para o Nintendo Switch: “para realmente oferecermos suporte, eu gostaria de um ecossistema Xbox completo em algum lugar. E isso provavelmente significa coisas como Live e Game Pass e outras coisas”, pontuou.

O chefão da Xbox disse algo semelhante para o portal GameStar em julho: “as outras plataformas competitivas não estão realmente interessadas em ter uma experiência Xbox completa em seu hardware”. E deixou em aberto para que a Nintendo e a PlayStation se manifestassem, caso queiram.

(Fonte: Microsoft / Reprodução)

A boa relação entre Phil Spencer e a casa do Mario renderam excelentes jogos da Microsoft no Nintendo Switch, como Cuphead, Ori and the Blind Forest e até o crossover de Banjo-Kazooie e os personagens de Minecraft como lutadores em Super Smash Bros. Vale ressaltar que a Microsoft não deve lançar os jogos da recém adquirida Bethesda para outras plataformas — Nintendo inclusa.

Será que a Nintendo está disposta à ir tão longe com a Microsoft a ponto de criar um ecossistema da concorrente em sua própria plataforma? Debata conosco na sessão de comentários abaixo!